モデルの近藤千尋（36）が、27日放送のTBS系『ラヴィット！』（月〜金前8：00）に生出演。サンボマスターの生ライブ直後に大号泣した。【写真】「めちゃめちゃ優しい顔」ジャンポケ太田博久＆近藤千尋、家族5ショットオープニングテーマの「ヒューマニティ！」をサンボマスターがスタジオで生披露し、「ラヴィット！5周年ウィーク」の最終日を彩ったこの日の放送。さらに番組中盤には、生ライブで「輝きだして走ってく」「花