先ほど取り引きが始まった日経平均株価は、高止まりが続く原油先物価格の影響で下落しています。【映像】日経平均株価の動ききょうの日経平均は、取引開始とともに300円あまり値下がりし、その後、下げ幅は700円を超えました。国際的な指標となるニューヨーク市場の原油先物価格が再び1バレル＝90ドル台の高い水準で推移していて、企業業績の悪化懸念が強まっています。市場関係者は、「アメリカとイランの戦闘終結に向け