昨年5月26日に撮影されたイランのブシェール原子力発電所の衛星画像/2025 Planet Labs PBC/Handout/Reuters（CNN）国連の原子力監視機関のトップは26日、イランのブシェール原子力発電所付近で発生したと「報告された」最近の軍事攻撃について「深い懸念」を表明し、稼働中の施設へのいかなる損害も「重大な放射線事故」を引き起こす可能性があると警告した。国際原子力機関（IAEA）のグロッシ事務局長は、最新の攻撃は24日の夜に