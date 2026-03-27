■MLB開幕戦ブルワーズ 14ー2 ホワイトソックス（日本時間26日、アメリカンファミリーフィールド）ホワイトソックスの村上宗隆（26）が開幕戦となった敵地でのブルワーズ戦で“6番・ファースト”でスタメン出場、9回にメジャー初ホームランとなる今季1号を放った。チームは2ケタ失点で開幕戦黒星となった。村上は“6番・ファースト”でメジャーデビューを果たすと、2打席連続の四球で出塁。7回の第3打席はファーストゴロとし、2