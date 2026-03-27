◆センバツ第９日▽準々決勝中京大中京―八戸学院光星（２７日・甲子園）５年ぶりの４強を狙う中京大中京が５回に勝ち越した。１死から半田直暉（２年）が右前安打で出塁。盗塁と暴投で迎えた１死三塁の好機で、神達大武（ひろむ＝２年）が８球目に値千金の中犠飛。半田が生還し勝ち越しに成功した。中京大中京は初回先頭の田中大晴（３年）が死球で出塁すると、続く半田直暉（２年）も四球を選び無死一、二塁の好機を作