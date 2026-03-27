◆フィギュアスケート▽世界選手権第２日（２６日、チェコ・プラハ＝Ｏ２アリーナ）男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、ミラノ・コルティナ五輪代表の三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）は７１・０５点の２５位。上位２４人で争うフリーへ進めず「五輪の時のように練習では問題なかったが、いざ本番になると、力を発揮できなかった」とコメントした。冒頭の４回転サルコーで転倒。続くトリプルアクセル（３回転半