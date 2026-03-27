◆米大リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ワールドシリーズ３連覇を目指すドジャースの２６年シーズンが開幕し、大谷翔平投手（３１）が「１番・ＤＨ」、山本由伸投手（２７）が２年連続の開幕マウンドに上がった。ＭＬＢでは、今季から自動ボール・ストライク判定システム（ＡＢＳ）、通称「ロボット審判」が導入され、投手、捕手、打者が球審の判定に