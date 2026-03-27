ドジャースは２６日（日本時間２７日）に本拠地・ドジャー・スタジアムでダイヤモンドバックスとの開幕戦に臨み、ワールドシリーズ３連覇の偉業へ向けたシーズンがスタートした。「１番・ＤＨ」で先発出場の大谷翔平投手（３１）は完全投打二刀流に復帰するとあって、今年もナ・リーグＭＶＰの最有力候補だ。４年連続、通算５度目となる受賞を狙うとともに、大レジェンドスラッガーの記録に追いつき、追い越すことも視野に入れて