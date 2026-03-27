フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・前８時１４分）が２７日、最終回を迎えた。放送途中には日替わりで出演していたスペシャルキャスターの俳優・武田鉄矢、元衆院議員でタレントの杉村太蔵がスタジオに登場。この日出演のお笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーとスペシャルキャスター３人がスタジオにそろった。ＭＣを務める俳優・谷原章介は「初めて３人そろったよ、カズさん、どう？」と話しかけ