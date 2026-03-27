焼失の危機をどう乗り越えた？始皇帝の「焚書坑儒」から聖典を守った驚きの秘策 始皇帝による思想弾圧「焚書坑儒」とは何だったのか？ さらに四百～五百年後、秦（しん）の始皇帝の時代になると、それまで受け入れられていた儒教（孔子を祖とする教学）が、今度は排斥されるようになるのです。 民間にある、医薬と農業以外のあらゆる書が焼き捨てられ、数百人の儒者を坑（あな）に埋めて殺害しました。歴史上名高い焚書