実はヘルシーじゃない！ ダイエット中にスムージーを飲んではいけない理由 果物の果糖は内臓脂肪をためやすい 果物はビタミンや食物繊維をたっぷりとれるので健康的な食べ物だと思われがちですが、内臓脂肪を減らしたいのであれば、常食や過食を避けるべきです。 そもそも糖質は、その分子の大きさから３種類に分類されます。まず、ブドウ糖や果糖などが含まれる「単糖類」、ショ糖や乳糖、麦芽糖などの「