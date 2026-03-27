自分のイメージをアップさせるための3つのテクニック 相手の中に自分のイメージを作る 人は誰しも、他の人と接するときに相手のイメージを頭の中に作り上げます。そのイメージによって人との関係が決まってくるのです。人の中のイメージ作りには、「外見的要素」「性格的要素」「社会的要素」の３つが重要です。 外見的要素は容姿や服装、清潔感などによるもの。「自分はイケメンでもないしな」