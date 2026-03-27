２７日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比３６４円安の５万３２３９円と続落で始まった。 前日の米株式市場は、ＮＹダウは４６９ドル安と反落。米国とイランの停戦交渉が難航するとの警戒感が台頭し売りが膨らんだ。米国株が下落した流れを受け、東京株式市場も値を下げて始まった。為替は１ドル＝１５９円７０銭前後で推移している。 出所：ＭＩＮＫＡＢＵＰＲＥＳＳ