ドル円理論価格1ドル＝160.39円（前日比+0.24円） 割高ゾーン：161.20より上 現値：159.68 割安ゾーン：159.59より下 過去5営業日の理論価格 2026/03/26160.16 2026/03/25160.22 2026/03/24159.63 2026/03/23160.75 2026/03/20159.57 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動