ドル買い優勢トランプが中東に地上部隊1万人の追加派遣を検討 トランプ米大統領が中東に地上部隊1万人の追加派遣を検討しているとWSJが報じている。同報道を受け有事のドル買いが再開。原油先物は下げ幅を縮小、米株先物は上げを縮小している。