女優の高島礼子（61）が27日までに自身のインスタグラムを更新。歌舞伎俳優・片岡愛之助（54）の新作歌舞伎を鑑賞したことを明かし、愛之助の妻である藤原紀香（54）らとの記念ショットを披露した。藤原とは2024年2月に明治座創業150周年記念公演のフィナーレを飾り、今年再演が予定される舞台「メイジ・ザ・キャッツアイ」で共演しており「キャッツ仲間で愛之助さんの『流白浪燦星碧翠の麗城』観劇してきました」と回顧。「