俳優谷原章介（53）がMCを務めるフジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）が27日、最終回を迎えた。最終回は3人のスペシャルキャスターの武田鉄矢（火・水）、カズレーザー（月・金）、杉村太蔵氏（木）も出演。谷原、同局の佐々木恭子アナらを交えて「みんなで話したいこと」をテーマに激論を交わした。そして番組最後、谷原は「『めざまし8』から朝の5年間、皆さんの時間をご一緒にできて幸せでした。気が付けば人