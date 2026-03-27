ドジャースが26日（日本時間27日）、本拠地での開幕ダイヤモンドバックス戦の試合前に行われた「オープニングセレモニー」で粋な演出で地元ロサンゼルスのファンを盛り上げた。「1番・大谷」ら先発メンバーがアナウンスされて中堅後方の「ブルーカーペット」を歩いたが、「4番・一塁」のフリーマンと「9番・二塁」が何度呼ばれても不在。すると、スタメンが全員呼ばれた後に大型ビジョンで特別映像を公開した。米国で一番人