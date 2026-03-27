◇W杯欧州予選プレーオフB組準決勝ポーランド2―1アルバニア（2026年3月26日ポーランド・ワルシャワ）3大会連続のW杯出場を目指すポーランドがアルバニアに2―1で競り勝ち、決勝進出を決めた。格下のチームを相手にホームで戦いながらがミスから前半に先制を許す展開。しかし、後半18分にエースのFWレバンドフスキ（バルセロナ）が同点弾を決め、10分後にはMFジエリンスキのゴールで勝ち越し、そのまま2―1で逃げ切った