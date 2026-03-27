きょう東証グロース市場に新規上場したセイワホールディングスは、公開価格と同じ１２５０円ウリ気配でスタートし、その後は気配値を切り下げていたが、午前９時３分に公開価格を３０円（２．４％）下回る１２２０円で初値をつけた。 出所：MINKABU PRESS