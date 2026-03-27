サクサが急反発した。同社は２６日の取引終了後、２７年３月期までの配当方針を発表した。２６年３月期の期末配当予想については、これまで普通配当７０円と特別配当５５円の合計１２５円としていたが、特別配当を６５円増額して合計で１９０円に引き上げる。年間配当予想は特別配当１７０円を含めて３０５円となる。更に、２７年３月期の年間配当は特別配当２３５円を含めて３７０円とする方針を示し、株主還元の強化を好感した