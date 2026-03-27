[3.26 大陸間PO準決勝 ボリビア 2-1 スリナム]ボリビア代表(南米)は26日、スリナム代表(北中米カリブ海)との大陸間プレーオフパスB準決勝を2-1で制した。決勝ではイラク代表(アジア)と対戦する。8大会ぶりの出場を目指すボリビアと初出場を狙うスリナムの対戦。スリナムでは2023年から1年半京都サンガF.C.に所属したGKヴァルネル・ハーン(現ハンマルビー/スウェーデン)がベンチ入りした。ボリビアは前半15分、右CKをDFルイス