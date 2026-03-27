MLBは3月27日、公式Xを更新。シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆（26）がメジャー初ホームランを放ったことを伝えた。 【画像】大谷翔平、はかま姿で日本刀振るJAL新CM 「めためたにカッケェ～」「絶対前世は剣豪だな」と反響 村上はミルウォーキー・ブリュワーズとの開幕戦に「6番・一塁」でスタメン出場。9回に先頭打者として打席に立つと、右翼ポール際に豪快な一打を放った