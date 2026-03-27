オープンハウス公式Xは3月26日に投稿を更新し、シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆（26）とのパートナーアスリート契約を2026年シーズンも継続すると発表した。オープンハウスグループは、ヤクルト時代の2022年に「3億円の家」を贈呈したことでも知られ、海を渡って世界最高峰の舞台に挑む村上を引き続き後押ししていく。 【画像】「真美子さんグッジョブ」大谷翔平、“実は苦手”