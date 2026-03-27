男性は本命の女性ができると、「大好き」と言っているも同然の言動を自然と見せるようになるもの。そこで今回は、男性が心から惚れた女性に無意識にする「特別扱い」を紹介します。予定を調整してでも会おうとする本命の女性には時間を作りたいもの。「仕事終わりに少しだけでも会えない？」「急な誘いだけど今日時間ある？」など、男性が忙しいスケジュールを調整してまであなたと会おうとするなら、それはあなたの優先順位が高い