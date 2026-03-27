恋愛では相手に「もっとこうしてほしい」と期待すること自体は自然なこと。ただ、その期待が強くなりすぎると、関係の空気が変わっていきます。男性が安心できるのは、どちらのタイプの女性なのでしょうか？完璧を求めすぎると、関係に緊張が生まれる約束を守ってほしい、言動を正してほしい、理想に近づいてほしい。そうした気持ちは理解できます。ただ、基準が高くなりすぎると、男性は「常に評価されている」と感じやすくなるで