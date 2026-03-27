シカゴ・ホワイトソックス公式Instagramは3月26日にリール動画を公開し、村上宗隆（26）に焦点を当てた映像を投稿した。メジャーデビューを迎えた村上を印象的に切り取った内容で、開幕を前にした球団の期待の大きさもうかがわせる。 【画像】山本由伸、帰国中の空からサプライズ？古巣への“粋な投稿”にファン胸アツ「最高かよ」「愛しさしかないやん！」 動画は「the moment is almost here」の一文