MTGの炭酸スキンケアブランド「メグリー（MEGLY）」が、「メグリー スカルプクリアフォームシャンプー」（320mL 2880円）を4月8日からイセタンビューティーアポセカリー MEGLY POPUP SHOPで先行販売する。4月15日にMEGLY公式オンラインストアで発売し、美容サロン、エステサロン（MEGLY取り扱い店）、MTG公式オンラインショップ、Amazon、楽天などで順次取り扱う。【画像をもっと見る】同ブランドは、ヘアオイルやヘアバームな