太ももやお尻、お腹まわりがなんとなく重たく見える…。そんな悩みの背景には、筋肉が使われず“下半身がうまく支えられていない状態”があるかもしれません。そこで取り入れたいのが、ピラティスの簡単エクササイズ【ペルビックブリッジ】。寝たまま、お腹・お尻・太もも裏をまとめて刺激でき、下半身のラインを整える習慣として取り入れやすいのが魅力です。【STEP１】姿勢を整える仰向けになり、ひざを立てて脚は腰幅に開きます