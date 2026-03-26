アイウェアブランド「ジンズ（JINS）」の初のグローバル旗艦店「JINS銀座店」が、3月28日にオープンする。オープンに先駆け、メディアと一部関係者向けに全貌を公開。ジンズの創業者である田中仁会長と田中亮社長が取材に応じ、店舗設計を手掛けた建築家の藤本壮介と店内に常設される彫刻作品の作者である彫刻家の名和晃平、田中仁会長が登壇したトークイベントでは、それぞれの立場から店舗づくりに込めた想いやエピソードが語