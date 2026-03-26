男性は気になる女性、好きな女性ができると、言葉より先に体が反応しちゃうもの。そこで今回は言葉よりも雄弁な、男性の体と行動が語る「あなたが本命」のサインを紹介します。こっそり目で追いかける好きな女性ができると、男性の視線は無意識にその女性に引き寄せられます。誰と話してるか、今どんな表情をしてるかなど、女性のことが気になって気になって仕方なくなるんです。特に複数人でいる時、あなたに視線が集中するなら超