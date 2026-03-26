ダイエットを頑張っているのに「お腹がなかなか痩せない」という方は少なくないと思います。それは、運動不足などによって、姿勢が崩れてしまうことが原因。自分も「当てはまる！」と感じるなら、ぜひピラティスの簡単エクササイズ【ヘッドロールアップ】を習慣に採り入れてみましょう。ヘッドロールアップ腹筋運動よりも手軽にできるエクササイズです。お腹周りの筋肉をダイレクトに鍛えることができるだけでなく、背中周りの筋肉