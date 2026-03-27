27日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比10.9％増の505億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同18.5％増の347億円となっている。 個別ではＭＡＸＩＳトピックス（除く金融）上場投信 が新高値。ＮＺＡＭＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） 、ＮＥＸＴブルームバ&#