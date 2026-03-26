親密だった男性から突然冷たくなると、「何か私が悪いことした？」と不安になるもの。そんな態度の変化には、心変わりというつらい真実が隠れているケースもあるでしょう。そこで今回は、他に好きな女ができた男が見せる「冷酷な言動」を紹介します。会う時間を作ってくれないあなたの「今度いつ会える？」という問いかけに、「そうだね…」「スケジュール確認するね」と返事の歯切れが悪くなってきているなら要注意。これは男性の