男性との恋愛中、男性からの連絡が多いか少ないかよりも、実は大事なのは“丁寧さ”。男性の本命サインは、メッセージの一つひとつに表れます。会話を途中で切らない男性が質問に答えるだけで終わらず、「どう思った？」などと質問を返してくるのは、あなたとの会話を大切にしているからです。本命相手には、やり取りを一方通行にしません。抜けや曖昧さを残さない男性が会う予定を決める際に「また連絡するね」と言ったままにせず