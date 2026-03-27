あさりと菜の花のガパオライス材料（2人分）あさり（砂抜き済み）：500g菜の花：5〜6本玉ねぎ：1/2個にんにく：1片鷹の爪：1本（A）ナンプラー：大さじ1と1/2（A）砂糖：小さじ1米油：大さじ1ご飯：2人分バジル：4〜5茎ライム：1/2個調理工程1菜の花は先の方は3〜4cm、根元の方は1cm長さに切る。にんにくはみじん切り、玉ねぎは1cm角に切る。バジルは粗みじんに切る。ライムはくし切りにする。2フライパンに米油、にんにく、鷹の爪