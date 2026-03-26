好きな男性と良好な関係を築いていきたくても、あなたが無意識にやっている言動によって男性の気持ちが離れてしまうことも。そこで今回は、男性の「プライドを傷つける言動」を紹介します。｜余計なアドバイスをしてしまう男性に対して良かれと思って助言したつもりが、男性からすると余計なアドバイスとなることがあります。どちらかと言うと男性は「自分のことは自分でやる」といった気持ちが強いので、好きな女性であっても余計