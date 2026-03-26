夫の様子に違和感を覚えたとき、不安や疑いの気持ちは自然に湧いてくるもの。ただ、その感情に引っ張られたまま行動してしまうと、状況を悪化させてしまうこともあります。疑いの段階だからこそ、行動は慎重に選びたいものです。感情のまま問い詰める不安や怒りの勢いで問い詰めてしまうと、夫は防御に走ることに。すると本音が見えにくくなり、事実を把握することが難しくなることもあります。まずは状況を整理する時間を持つこと