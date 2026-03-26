春コスメが豊富に揃うこの時期、何を選べば今っぽく見えるのか迷っていませんか？大人世代が意識したいのは、“頑張りすぎないのに洗練されて見える”バランス。2026年春は彩度を抑えた「ミュートメイク」が引き続きトレンドです。そこで今回は40代以上の肌にもなじみやすく、自然にアカ抜けた印象へ導く注目コスメと使い方のコツを紹介します。唇だけ浮く…を防ぐ「hince ロウグロウジェルティント」で自然な血色感リップだけが浮