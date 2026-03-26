ダイエットを始めると、「できるだけ早く結果を出したい」と考える人は少なくありません。それに短期間で体重が大きく減ると「うまくいっている」と感じる一方で、思うように体重が減らないと「やり方が間違っているのでは？」と不安になることもあるでしょう。ただ、ダイエットでは“痩せ方のペース”だけで結果を判断してしまうと、思わぬ落とし穴にはまることがあります。短期間の変化は“水分”の影響も大きいダイエットを始め