しっかりメイクしているのに、なぜかアカ抜けて見えない人がいる一方で、シンプルなのに洗練された印象に見える人もいるでしょう。この違いはテクニックの差ではなく、“引き算の考え方”にあります。すべてをしっかり仕上げているアイメイクもリップもベースも、すべてを丁寧に仕上げるほど、完成度は上がるように感じがしませんか？でも、要素が多くなるほど印象は重たくなってしまうもの。洗練されて見える人は、あえて力を入れ