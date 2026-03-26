体重は変わっていないのに、なぜか下半身だけ太く見える…。そんな悩みを感じていませんか？その原因は脂肪だけでなく、“太もも裏の硬さ”にある可能性があります。ハムストリングスが縮こまると骨盤の位置が崩れ、ヒップや太ももまわりに余計なボリューム感が出やすくなるためです。そこで取り入れたいのが、寝たままできる脚の引き寄せストレッチ。下半身のバランスを整え、すっきり見えるラインづくりをサポートします。【STEP