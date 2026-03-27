◇インターリーグブルワーズ14─2ホワイトソックス（2026年3月26日ミルウォーキー）ブルワーズのジェイコブ・ミジオロウスキー投手（23）が26日（日本時間27日）、本拠でのホワイトソックスとの開幕戦に先発。5回を投げ2安打1失点、開幕戦では球団新記録となる11三振を奪って今季初勝利を手にした。立ち上がり、1番・マイドロスに99・5マイル（約160・1キロ）の直球を捉えられ、左中間席に先頭打者アーチを浴びた。それ