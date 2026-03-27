レギュラー最終戦で魂の1勝だ。渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）が3月26日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合に登板。TEAM雷電とボーダー争いを繰り広げている渋谷ABEMASの大黒柱がセミファイナル進出に向け大きな結果を出した。【映像】TEAM雷電を逆転する多井“魂の”一撃1試合目に登場した白鳥翔（連盟）はラス。負けられない2試合目を多井に託した。そんなこの試合はEX風林火山・二階堂亜樹（連盟）、KADOKAWAサクラナイツ