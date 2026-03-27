3つの人格を抱えるイケメン社長との恋を描く――フジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」では、新作『Who DID Love?』(全70話)を、27日から独占配信。大久保桜子、葉山侑樹らが出演している。『Who DID Love?』主人公は、マッチングアプリを開発するスタートアップ企業のCEO・来栖ハヤト(葉山)。華やかな外見とは裏腹に、幼少期のトラウマから複数の人格を抱える解離性同一性障害(DID)を患っている。そこに、コミュニケ