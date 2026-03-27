ジョン・マルコビッチ、サム・ロックウェル、スティーヴ・ブシェミらが出演するマーティン・マクドナー監督作『ワイルド・ホース・ナイン』が2027年に日本公開されることが決定。予告映像、ポスタービジュアル、場面写真が解禁された。【動画】鬼才マーティン・マクドナーが舞台に選んだのは“モアイ像”で知られるイースター島！『ワイルド・ホース・ナイン』予告『スリー・ビルボード』、『イニシェリン島の精霊』で世界を