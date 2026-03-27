◆米大リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日午前９時３０分開始予定）、シーズン開幕戦の本拠地・ダイヤモンドバックス戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。先発のマウンドには山本由伸投手（２７）が上がる。大谷は日米通じて自身初となる開幕戦の本塁打に期待がかかり、山本は日本