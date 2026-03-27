カナダの歌手セリーヌ・ディオンの歌詞を引用したポスターがパリ各地に登場したことで、カムバックコンサートが開催されるのではないかという噂が浮上している。スティッフ・パーソン症候群との闘病生活により、ツアー活動をしていないセリーヌだが、「Power of Love」「S’il suffisait d’aimer」「マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン」などの歌詞がカフェ・ド・ルーヴ