資源エネルギー庁が25日発表した全国のレギュラーガソリンの平均価格（23日時点）は1リットルあたり177円70銭。前週の過去最高値190円80銭よりも13円10銭安くなった。19日から復活したガソリン補助金の効果が早速、表れた形だが、喜んでばかりもいられない。【もっと読む】アラスカ産原油は「令和の石油危機」解消の切り札か？ 日本の増産協力にトランプ大統領ご満悦も拭えぬ不安高市首相は今回の補助金で、ガソリン価格を170