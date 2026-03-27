【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#18菜食主義生活を送ったジョージの基本は「地中海食」だったアルバム『ウィズ・ザ・ビートルズ』（1963年11月22日）?◇◇◇■『ティル・ゼア・ウォズ・ユー』この時期のビートルズはロックンロールバンドで、加えてモータウンに代表される黒人音楽のカバーバンドでもあったのだが、そんな中、こういうミュージカル音楽もカバーすることで、バンドとしての深みを増